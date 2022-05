Freemusic Festival 2020 – XXème édition Lac de Montendre Montendre Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Freemusic Festival 2020 – XXème édition Lac de Montendre, 19 juin 2020 12:00, Montendre. 19 – 22 juin 2020 Sur place https://freemusic-festival.com/billetterie/ https://freemusic-festival.com/billetterie/, https://www.facebook.com/events/626968961449914/ Rendez-vous les 19, 20 et 21 juin 2020 au Lac de Montendre (17) pour fêter les 20 ans du Freemusic Festival ! FESTIVAL FREEMUSIC 2020 – 20ème édition Rendez-vous les 19, 20 et 21 juin 2020 au Lac de Montendre (17) pour fêter les 20 ans du Freemusic Festival ! Dans un cadre magnifique au bord de l’eau et au milieu des pins, vivre le Freemusic c’est partager avec ses amis des concerts magiques, des jeux autour du lac, boire un verre et déguster des bonnes choses. Une expérience qui ne ressemble à aucun autre festival ! Tout l’univers du festival évolue autour du Phénix, symbole du festival, qui renaît chaque début d’été pour un weekend enflammé ! – PROGRAMMATION – Vendredi 19 Juin : Tryo • The Groove Sessions – Chinese Man • Hilight Tribe • Mellow Mood • Maes • Larry • Maid Of Ace Samedi 20 Juin : Polo & Pan Live • PLK • Dub Inc • Mister V • Diva Faune • Graviity Dimanche 21 juin : Matthieu Chedid – M – • Therapie Taxi • Koba LaD • KIKESA • Tsew The Kid Programmation en cours… Aftermovie 2019 : Event : https://www.facebook.com/events/626968961449914/ – INFOS – Dates : Les 19, 20 et 21 juin 2019 Lieu : Lac de Montendre – CHARENTE-MARITIME (17) Billetterie : https://freemusic-festival.com/billetterie/ Camping : Le camping est GRATUIT à Freemusic – REJOINS-NOUS DANS L’AVENTURE – Site : https://freemusic-festival.com/ Facebook : www.facebook.com/FestivalFreeMusic/ Instagram : www.instagram.com/festfreemusic Youtube : www.youtube.com/freemusicfestival Twitter : www.twitter.com/festfreemusic #FFM20 Lac de Montendre Montendre 17130 Montendre Lac Baron Desqueyroux Charente-Maritime vendredi 19 juin 2020 – 12h00 à 23h59

