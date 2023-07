Randonnée équestre à la journée Montenaut Lurais, 8 juillet 2023, Lurais.

Lurais,Indre

Partez à cheval à la découverte des rives de l’Anglin..

Samedi 2023-07-08 08:00:00 fin : 2023-07-08 . 30 EUR.

Montenaut

Lurais 36220 Indre Centre-Val de Loire



Discover the banks of the Anglin on horseback.

Descubra las orillas del Anglin a caballo.

Reiten Sie los und entdecken Sie die Ufer des Flusses Anglin.

Mise à jour le 2023-06-23 par Destination Brenne