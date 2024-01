MONTELL FISH Elysee Montmartre Paris, vendredi 22 mars 2024.

Gummy’s Intercession Before Charlotte est un show live avec sa propre histoire.Tout au long de la performance, Montell se produira aux côtés de violonistes, interprétant de nouvelles versions de ses chansons les plus connues, tout en présentant DJ Gummy Bear et son histoire à travers Le Livre de Charlotte. Plongez dans l’univers de Montell Fish le 22 mars 2024 à l’Elysée Montmartre à Paris !

Tarif : 31.20 – 31.20 euros.

Début : 2024-03-22 à 19:30

Elysee Montmartre 72, boulevard Rochechouart 75018 Paris 75