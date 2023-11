Les Femmes Pardonnent mais N’oublient Jamais THEATRE DE MONTELIMAR, 23 février 2024, MONTELIMAR.

Les Femmes Pardonnent mais N’oublient Jamais THEATRE DE MONTELIMAR. Un spectacle à la date du 2024-02-23 à 20:30 (2024-02-17 au ). Tarif : 29.0 à 29.0 euros.

MEDIASPECTACLES L2-1076214/15 Ce soir, le chaud lapin devient la proie…C’est bien connu : les hommes ne mentent pas, c’est la vérité qui se trompe.Une seule règle entre Jeff et Sophie : ne plus se mentir ! Mais on ne devrait jamais promettre quelque chose qu’on n’est pas capable de tenir…Pendant 70 minutes : l’amour, le sexe, la jalousie, les clichés, tout y passe.Une comédie sauvage et tendre mais surtout très sauvage !Et vous ? Seriez-vous capable de pardonner ?Le Saviez-vous ?Par les auteurs de « Jamais le deuxième soir », « Le Mariage nuit gravement à la santé » et « Petits crimes entre amis » Renseignement et réservation Theatre le Rhone: 04.75.43.88.38 Les Femmes Pardonnent mais N’oublient Jamais

THEATRE DE MONTELIMAR MONTELIMAR Place du Théâtre Drôme

