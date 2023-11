Grease l’Original PALAIS DES CONGRES C.AZNAVOUR, 20 janvier 2024, MONTELIMAR.

Grease l’Original PALAIS DES CONGRES C.AZNAVOUR. Un spectacle à la date du 2024-01-20 à 20:30 (2023-11-19 au ). Tarif : 30.0 à 39.0 euros.

MEDIASPECTACLES (L.2-1076214 &3-215) PRESENTE CE SPECTACLE La tournée événement pour la première fois en France Eté 58, un amour de vacances brisé par la rentrée scolaire.Danny, Chef de bande en blouson noir et Sandy, jeune australienne de bonne famille se retrouvent inscrits dans le même lycée ; le père de Sandy a accepté une mutation professionnelle à la fin de l’été. Des retrouvailles mouvementées, des rires, des larmes, des souvenirs enfouis, des projets d’avenir. Les T Birds mené par Danny Zuko et les Pink Ladies par la tumultueuse Rizzo animent les journées au lycée de Rydell : nouvelle saison du championnat de football, pompom girl, soirée entre filles, après-midi mécanique entre garçons, bal, détente au Burger palace, course de voitures. La jeunesse américaine se libère et se divertit sur des musiques rock n’roll. L’histoire de Grease Jim Jacobs et Warren Casey créent en 1971 un nouveau genre de spectacle, à Chicago, la comédie musicale. Ils tentent leur chance à New-York en 1972 et produisent Grease à l’Eden Théâtre. Le public applaudit, la presse est confuse par tant de nouveautés, les professionnels du spectacle les récompensent par 7 nominations aux Tony Awards. Le spectacle s’installe à Broadway et triomphe. En 1978, l’histoire est adaptée au cinéma par Randal Kleiser avec John Travolta et Olivia Newton-John. Grease devient un succès mondial.* Chansons : En Anglais * Textes : en Français Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 0608328418 Grease

PALAIS DES CONGRES C.AZNAVOUR MONTELIMAR Avenue du 14 juillet 1789 Drôme

