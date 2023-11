Rage Against the Peppers LE TOIT ROUGE, 11 novembre 2023, MONTELIMAR.

LA MOBA (1-1114182 & 2-1114183 & 3-1114184) présente ce concert Rage Against The Peppers, c’est le cover band explosif qui fait s’affronter sur scène (et sur un ring !) les Red Hot Chili Peppers et Rage Against The Machine. Le guitariste Jimmy Crochet, fan de Tom Morello, et le bassiste Matt Savate (Ultra Vomit), inconditionnel de Flea, vous font revivre l’âge d’or de ces deux formations. Le groupe, qui compte parmi ses membres Andréas Uppercut (Andréas & Nicolas) et Cyril La Gniak (Top Chef), reprend les morceaux de ces deux poids lourds de la fusion que sont les RHCP et RATM, dans des prestations scéniques survitaminées et totalement barrées, à la croisée du combat de boxe et du concert. Comme le dit si bien Sir Michael Buffer : « Let’s get ready to rumblllllle !!! ».GRATUIT POUR LES -12 ANS Rage against the Peppers Rage against the Peppers

LE TOIT ROUGE MONTELIMAR Chemin de Merly – Bd des présidents Drôme

