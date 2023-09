Fête de la science 2023 Montélimar, 4 octobre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Pour cette nouvelle édition, c’est le sport et la pratique sportive qui seront mis à l’honneur dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Atelier, conférence et escape game seront au programme à la médiathèque..

2023-10-04 fin : 2023-10-18 . .

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



For this new edition, the spotlight will be on sport and sports practice in the context of the Paris 2024 Olympic and Paralympic Games. A workshop, conference and escape game will be on the program at the mediatheque.

Este año, la atención se centrará en el deporte y las actividades deportivas relacionadas con los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024. El programa incluye un taller, una conferencia y un juego de escape en la mediateca.

Im Rahmen der Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris werden in diesem Jahr Sport und sportliche Betätigung in den Mittelpunkt gestellt. Workshops, Konferenzen und Escape Games stehen in der Mediathek auf dem Programm.

Mise à jour le 2023-09-20 par Montélimar Tourisme Agglomération