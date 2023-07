Festival De l’Ecrit à l’Ecran Montélimar, 22 septembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

De l’écrit à l’écran est un festival populaire et festif, ouvert à tous. Il explore toutes les formes d’écritures (cinématographiques, littéraires, musicales) et crée des passerelles entre le cinéma et l’ensemble des arts dont il se nourrit..

2023-09-22 fin : 2023-09-28 . EUR.

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



De l’écrit à l’écran is a popular and festive festival, open to all. It explores all forms of writing (cinematographic, literary, musical) and creates bridges between the cinema and all the arts from which it feeds.

De l’écrit à l’écran es un festival popular y festivo, abierto a todos. Explora todas las formas de escritura (cinematográfica, literaria, musical) y crea puentes entre el cine y todas las artes de las que se nutre.

De l’écrit à l’écran ist ein beliebtes und festliches Festival, das für alle offen ist. Es erkundet alle Formen des Schreibens (Film, Literatur, Musik) und schlägt Brücken zwischen dem Kino und allen anderen Künsten, von denen es sich nährt.

