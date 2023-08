Festival De l’écrit à l’écran : Marathon du cinéma Montélimar, 22 septembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Faites un film en 48 heures et venez le présenter au festival ! Top départ du marathon du cinéma.

2023-09-22 fin : 2023-09-24 . .

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Make a film in 48 hours and present it at the festival! Start of the film marathon

¡Hacer una película en 48 horas y presentarla en el festival! Inicio del maratón de cine

Machen Sie einen Film in 48 Stunden und präsentieren Sie ihn auf dem Festival! Top Start des Filmmarathons

Mise à jour le 2023-08-25 par Montélimar Tourisme Agglomération