Journée Européenne du Patrimoine : Visite de la collégiale de Sainte Croix Collégiale Sainte Croix Montélimar Catégories d’Évènement: Drôme

Montélimar

Journée Européenne du Patrimoine : Visite de la collégiale de Sainte Croix Collégiale Sainte Croix, 16 septembre 2023, Montélimar. Découvrez la Collégiale ainsi que ses vitraux à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine..

2023-09-16 à ; fin : 2023-09-17 . .

Collégiale Sainte Croix Rue Sainte Croix

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Discover the Collegiate Church and its stained glass windows during the European Heritage Days. Descubra la Colegiata y sus vidrieras durante las Jornadas Europeas del Patrimonio. Entdecken Sie die Stiftskirche sowie ihre Buntglasfenster anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes. Mise à jour le 2023-04-14 par Montélimar Tourisme Agglomération

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Montélimar Autres Lieu Collégiale Sainte Croix Adresse Collégiale Sainte Croix Rue Sainte Croix Ville Montélimar Departement Drôme Lieu Ville Collégiale Sainte Croix Montélimar

Collégiale Sainte Croix Montélimar Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montelimar/

Journée Européenne du Patrimoine : Visite de la collégiale de Sainte Croix Collégiale Sainte Croix 2023-09-16 was last modified: by Journée Européenne du Patrimoine : Visite de la collégiale de Sainte Croix Collégiale Sainte Croix Collégiale Sainte Croix 16 septembre 2023 COLLEGIALE SAINTE CROIX MONTELIMAR

Montélimar Drôme