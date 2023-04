Journées Européennes du Patrimoine : Visite du fonds ancien 16 Boulevard Générale de Gaulle, 16 septembre 2023, Montélimar.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la Médiathèque intercommunale Maurice Pic vous propose de venir découvrir ses trésors. Venez découvrir quelques-uns de ces trésors à travers la visite de sa réserve !.

16 Boulevard Générale de Gaulle Médiathèque Intercommunale Maurice PIC

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



As part of the European Heritage Days, the Maurice Pic Intercommunal Media Library invites you to come and discover its treasures. Come and discover some of these treasures through the visit of its reserve!

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la Mediateca Intercomunal Maurice Pic le invita a descubrir sus tesoros. ¡Venga a descubrir algunos de estos tesoros a través de una visita a su reserva!

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals lädt Sie die interkommunale Mediathek Maurice Pic dazu ein, ihre Schätze zu entdecken. Entdecken Sie einige dieser Schätze bei einem Besuch in seinem Lager!

