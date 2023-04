Journées Européennes du Patrimoine : projection du film « Jeanne Dielman 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles » Cinéma des Templiers, 16 septembre 2023, Montélimar.

Assistez à une séance spéciale du film de Chantal Akerman à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. La séance sera précédée d’une introduction de trente minutes autour du film par Jonathan Eyraud, médiateur cinéma (Madadayo)..

2023-09-16 à ; fin : 2023-09-16 . EUR.

Cinéma des Templiers Place des Templiers

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Attend a special screening of Chantal Akerman’s film on the occasion of the European Heritage Days. The screening will be preceded by a thirty-minute introduction to the film by Jonathan Eyraud, film mediator (Madadayo).

Asista a una proyección especial de la película de Chantal Akerman con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio. La proyección irá precedida de una introducción de treinta minutos a la película a cargo de Jonathan Eyraud, mediador cinematográfico (Madadayo).

Besuchen Sie eine Sondervorstellung des Films von Chantal Akerman anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals. Vor der Vorführung gibt es eine 30-minütige Einführung zum Film von Jonathan Eyraud, Filmvermittler (Madadayo).

