Festival de danse : West In Nougat 2 Rue Bernard Cathelin, 8 septembre 2023, Montélimar.

L’association West In Nougat revient pour la troisième édition de son événement 100% West Coast Swing (danse de couple). Qu’est-ce que le West Coast Swing ? Réponse en vidéo sur https://youtu.be/UrwT0Nhycm8..

2023-09-08 à ; fin : 2023-09-10 . EUR.

2 Rue Bernard Cathelin Espace Saint Martin

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The association West In Nougat returns for the third edition of its 100% West Coast Swing (couple dance) event. What is West Coast Swing? Answer in video on https://youtu.be/UrwT0Nhycm8.

La asociación West In Nougat vuelve para la tercera edición de su evento 100% West Coast Swing (baile en pareja). ¿Qué es el West Coast Swing? Respuesta en vídeo en https://youtu.be/UrwT0Nhycm8.

Der Verein West In Nougat kehrt für die dritte Ausgabe seiner Veranstaltung 100% West Coast Swing (Paartanz) zurück. Was ist West Coast Swing? Antwort im Video auf https://youtu.be/UrwT0Nhycm8.

