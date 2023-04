Les rendez-vous au château 24 Rue du Château, 29 juillet 2023, Montélimar.

Des spectacles, ateliers, animations, pour toute la famille, en entrée libre à l’ombre des arbres dans le parc du château de Montélimar..

2023-07-29 à ; fin : 2023-07-29 . .

24 Rue du Château Château de Montélimar

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Shows, workshops, animations, for all the family, in the shade of the trees in the park of the castle of Montélimar.

Espectáculos, talleres, animaciones, para toda la familia, entrada gratuita a la sombra de los árboles del parque del castillo de Montélimar.

Aufführungen, Workshops, Animationen für die ganze Familie bei freiem Eintritt im Schatten der Bäume im Park des Schlosses von Montélimar.

Mise à jour le 2023-04-13 par Montélimar Tourisme Agglomération