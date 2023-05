Paëlla géante Place Saint-James, 22 juillet 2023, Montélimar.

Dégustez une paëlla géante en compagnie de Pauline et Alex pour une superbe ambiance festive..

2023-07-22 à ; fin : 2023-07-22 . EUR.

Place Saint-James

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Enjoy a giant paella with Pauline and Alex for a great festive atmosphere.

Disfruta de una paella gigante con Pauline y Alex en un gran ambiente festivo.

Genießen Sie eine Riesen-Paella in Begleitung von Pauline und Alex, die für eine tolle Feststimmung sorgt.

