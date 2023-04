théatre: »Tu as bien fait de venir, Paul » de Calaferte Château des Adhémar – 26200 Montélimar, 10 juillet 2023, Montélimar.

Une œuvre qui montre avec humour et tendresse toute la difficulté de communiquer avec ceux qui nous sont les plus proches. Tout est dans le non-dit, dans ces délicates et subtiles petites choses que le silence met en lumière, dans la pudeur des sentiments.

2023-07-10 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-10 22:30:00. EUR.

Château des Adhémar – 26200 Montélimar

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A work that shows with humor and tenderness the difficulty of communicating with those who are closest to us. Everything is in the unsaid, in these delicate and subtle little things that silence brings to light, in the modesty of feelings

Una obra que muestra con humor y ternura lo difícil que es comunicarse con los más cercanos. Todo está en lo no dicho, en esas pequeñas cosas delicadas y sutiles que el silencio saca a la luz, en la modestia de los sentimientos

Ein Werk, das auf humorvolle und zärtliche Weise zeigt, wie schwierig es ist, mit den Menschen zu kommunizieren, die uns am nächsten stehen. Alles liegt im Unausgesprochenen, in den feinen und subtilen kleinen Dingen, die das Schweigen ans Licht bringt, in der Schamhaftigkeit der Gefühle

