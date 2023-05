Concert : Mélo’dimanches Boulevard Marre-Desmarrais, 9 juillet 2023, Montélimar.

Les mélo’dimanches sont de retour en 2023 pour le plaisir des petits comme des plus grands. Soyez nombreux à ce rendez-vous phares de l’été..

2023-07-09 à ; fin : 2023-07-09 . .

Boulevard Marre-Desmarrais Jardin public

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Melo’s Sundays are back in 2023 for the pleasure of children and adults. Be sure to attend this key event of the summer.

Las Melo’dimanches vuelven en 2023 para el placer de grandes y pequeños. Acuda en masa a este acontecimiento clave del verano.

Die Melo’Dimanches werden 2023 wieder stattfinden, zur Freude der Kleinen und der Großen. Kommen Sie zahlreich zu diesem Highlight des Sommers.

Mise à jour le 2023-04-18 par Montélimar Tourisme Agglomération