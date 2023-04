Méga Karaoké Place Saint – James, 7 juillet 2023, Montélimar.

Particpez au grand karaoké organisé par le comité des fêtes de Saint – James, une soirée festive animée par Pauline et Alex..

2023-07-07 à ; fin : 2023-07-07 . .

Place Saint – James

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Participate to the big karaoke organized by the festival committee of Saint – James, a festive evening animated by Pauline and Alex.

Participe en el gran karaoke organizado por la comisión de fiestas de Saint – James, una velada festiva presentada por Pauline y Alex.

Particpez beim großen Karaoke, das vom Festkomitee von Saint – James organisiert wurde, ein festlicher Abend, der von Pauline und Alex moderiert wurde.

Mise à jour le 2023-04-18 par Montélimar Tourisme Agglomération