Mercredis Festifs Boulevard Marre-desmarrais, 5 juillet 2023, Montélimar.

Nous vous donnons rendez-vous tous les mercredis au jardin public. Un marché artisanal accompagné de foodtrucks et d’une belle ambiance musicale vous attend!.

Boulevard Marre-desmarrais Jardin public

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



We invite you to meet us every Wednesday in the public garden. A craft market with foodtrucks and a nice musical atmosphere awaits you!

Te invitamos al jardín público todos los miércoles. ¡Te espera un mercado artesanal con foodtrucks y un gran ambiente musical!

Wir treffen uns jeden Mittwoch im öffentlichen Garten. Ein Kunsthandwerksmarkt mit Foodtrucks und Musik erwartet Sie!

Mise à jour le 2023-04-18 par Montélimar Tourisme Agglomération