Spectacle : Djadja et Dinaz Avenue du 17 juillet 1789, 24 juin 2023, Montélimar.

Djadja & Dinaz, c’est un savant mélange entre des touches de futurisme et une pincée de mélancolie et de noirceur. Tandem du rap français, il est composé de deux amis d’enfance : Azzedine Hedhli et Gianni Bellou..

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 . .

Avenue du 17 juillet 1789 Palais des Congrès

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Djadja & Dinaz, it is a clever mixture between touches of futurism and a pinch of melancholy and darkness. Tandem of French rap, it is composed of two childhood friends: Azzedine Hedhli and Gianni Bellou.

Djadja & Dinaz es una inteligente mezcla de toques futuristas y una pizca de melancolía y oscuridad. Este dúo francés de rap está compuesto por dos amigos de la infancia: Azzedine Hedhli y Gianni Bellou.

Djadja & Dinaz, das ist eine gekonnte Mischung aus einem Hauch von Futurismus und einer Prise Melancholie und Düsternis. Als Tandem des französischen Rap besteht es aus zwei Jugendfreunden: Azzedine Hedhli und Gianni Bellou.

