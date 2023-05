Printemps des petites pousses – Spectacle de marionnettes : J’ai faim ! 16 bd Général de Gaulle, 24 juin 2023, Montélimar.

J’ai faim ! Est un spectacle de marionnettes qui parle de la frustration et du génie humain,mais aussi de la différence et de la solidarité.

Ahmed a faim!.

2023-06-24 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-24 11:30:00. .

16 bd Général de Gaulle Médiathèque intercommunale

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



I am hungry! Is a puppet show about frustration and human genius, but also about difference and solidarity.

Ahmed is hungry!

¡Tengo hambre! Es un espectáculo de marionetas sobre la frustración y el genio humano, pero también sobre la diferencia y la solidaridad.

¡Ahmed tiene hambre!

Ich habe Hunger! Ist ein Puppentheaterstück, das von Frustration und menschlichem Genie, aber auch von Andersartigkeit und Solidarität erzählt.

Ahmed hat Hunger!

