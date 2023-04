Casting the Voice TF1 Allées Provençales, 24 juin 2023, Montélimar.

Venez vous inscrire et vous produire sur scène devant un jury et en présence de Bruno Berbérès Directeur du Casting de l’émission The Voice..

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 . .

Allées Provençales

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and register and perform on stage in front of a jury and in the presence of Bruno Berberes, Casting Director of The Voice.

Ven a inscribirte y actúa en el escenario delante de un jurado y en presencia de Bruno Berbérès, director de casting de La Voz.

Melden Sie sich an und treten Sie auf der Bühne vor einer Jury und in Anwesenheit von Bruno Berbérès, dem Leiter des Castings für die Sendung The Voice, auf.

