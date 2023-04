Ateliers du conseiller numérique – Comprendre le site CPF et éviter les arnaques 16 Boulevard Générale de Gaulle, 21 juin 2023, Montélimar.

Maîtrisez votre environnement numérique avec les ateliers du conseiller numérique ! Chaque mercredi, un thème différent est abordé. Ces ateliers sont ouverts à tous que vous soyez grand débutant ou que vous souhaitiez approfondir vos connaissances..

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 . .

16 Boulevard Générale de Gaulle Médiathèque Intercommunale Maurice PIC

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Master your digital environment with the Digital Advisor’s workshops! Each Wednesday, a different theme is addressed. These workshops are open to everyone, whether you are a complete beginner or want to deepen your knowledge.

¡Domine su entorno digital con los talleres del asesor digital! Cada miércoles se aborda un tema diferente. Estos talleres están abiertos a todo el mundo, tanto si eres un completo principiante como si quieres mejorar tus conocimientos.

Beherrschen Sie Ihr digitales Umfeld mit den Workshops des digitalen Beraters! Jeden Mittwoch wird ein anderes Thema behandelt. Diese Workshops stehen allen offen, egal ob Sie blutiger Anfänger sind oder Ihre Kenntnisse vertiefen möchten.

