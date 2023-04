Fête de la musique Centre ville, 17 juin 2023, Montélimar.

La Ville de Montélimar organise l’édition 2023 de la Fête de la Musique. Place aux musiciens amateurs, professionnels, chanteurs, artistes, pour ce grand moment de fête et de convivialité..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 . .

Centre ville

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The City of Montélimar is organizing the 2023 edition of the Fête de la Musique. Amateur and professional musicians, singers and artists will be invited to this great moment of celebration and conviviality.

La Ciudad de Montélimar organiza la edición 2023 de la Fiesta de la Música. Músicos, cantantes y artistas aficionados y profesionales están invitados a participar en este gran momento de fiesta y convivencia.

Die Stadt Montélimar organisiert die Ausgabe 2023 der Fête de la Musique. Bühne frei für Amateur- und Berufsmusiker, Sänger und Künstler, für diesen großen Moment des Festes und der Geselligkeit.

Mise à jour le 2023-04-14 par Montélimar Tourisme Agglomération