Spectacle : Chayote et Pitaya ne racontent pas de salades ! 16 Boulevard Générale de Gaulle, 14 juin 2023, Montélimar.

C’est un voyage à travers le temps, les pays et les saisons qui vous sera proposé par Nadine Despert (comédienne) et Sophie Gaubert (cuisinière)..

2023-06-14 à ; fin : 2023-06-14 . .

16 Boulevard Générale de Gaulle Médiathèque Intercommunale Maurice PIC

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



It is a journey through time, countries and seasons that will be proposed by Nadine Despert (actress) and Sophie Gaubert (cook).

Nadine Despert (actriz) y Sophie Gaubert (cocinera) le harán viajar a través del tiempo, los países y las estaciones.

Es ist eine Reise durch die Zeit, die Länder und die Jahreszeiten, die Ihnen von Nadine Despert (Schauspielerin) und Sophie Gaubert (Köchin) vorgeschlagen wird.

Mise à jour le 2023-04-15 par Montélimar Tourisme Agglomération