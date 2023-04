Fête Votive du Faubourg Saint-James Place Saint-James, 11 juin 2023, Montélimar.

Ce karaoké dansant est proposé par Pauline et Alex et en partenariat avec la Ville de Montélimar. Venez chanter sur notre scène . La vedette c’est vous!.

2023-06-11 à 19:30:00 ; fin : 2023-06-11 23:00:00. .

Place Saint-James

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



This karaoke dance is proposed by Pauline and Alex and in partnership with the City of Montélimar. Come and sing on our stage. The star is you!

Este baile karaoke está propuesto por Pauline y Alex y en colaboración con el Ayuntamiento de Montélimar. Ven a cantar en nuestro escenario. ¡La estrella eres tú!

Dieses Tanz-Karaoke wird von Pauline und Alex und in Partnerschaft mit der Stadt Montélimar angeboten. Kommen Sie und singen Sie auf unserer Bühne. Sie sind der Star!

Mise à jour le 2023-04-19 par Montélimar Tourisme Agglomération