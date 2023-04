Gala handidanse 1 Place du Théâtre, 11 juin 2023, Montélimar.

Le gala met en avant et en musique nos adhérents en situation de handicap (entre 12 et 15 danseurs). Tout type de handicap confondu (fauteuils manuels, fauteuils électrique, mal marchant …).

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 . EUR.

1 Place du Théâtre 26200

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The gala puts forward and in music our members in situation of handicap (between 12 and 15 dancers). All types of disabilities (manual chairs, electric chairs, walking impairment …)

La gala muestra a nuestros miembros con discapacidad (entre 12 y 15 bailarines) en la música. Se incluyen todo tipo de discapacidades (sillas de ruedas manuales, eléctricas, para caminar, etc.)

Die Gala stellt unsere Mitglieder mit Behinderungen (zwischen 12 und 15 Tänzern) in den Vordergrund und untermalt sie mit Musik. Alle Arten von Behinderungen (manuelle Rollstühle, elektrische Rollstühle, Gehbehinderungen …)

