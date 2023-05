Printemps des p’tites pousses – Éveil musical 16 Boulevard Générale de Gaulle, 10 juin 2023, Montélimar.

Atelier d’exploration sonore et découvertes sensorielles : Bastien

Pellissier, poly-instrumentiste et bruiteur vous invite à un voyage autour

des instruments du monde entier !.

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . .

16 Boulevard Générale de Gaulle Médiathèque Intercommunale Maurice PIC

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Sound exploration and sensory discovery workshop: Bastien

Pellissier, poly-instrumentalist and noisemaker invites you to a journey around

instruments from around the world!

Taller de exploración sonora y descubrimiento sensorial: Bastien

Pellissier, poliinstrumentista y creador de ruidos, le invita a un viaje en torno a

instrumentos de todo el mundo

Workshop zur Erforschung von Klängen und sensorischen Entdeckungen: Bastien

Pellissier, Poly-Instrumentalist und Geräuschemacher, lädt Sie zu einer Reise um

von Instrumenten aus aller Welt!

