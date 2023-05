Comédie « Silence, on tourne! » 24 Rue Monnaie Vieille, 8 juin 2023, Montélimar.

Retrouvez cette comédie dans les jardins suspendus des Carmes sous les étoiles lors du festival Tracnart..

2023-06-08 à ; fin : 2023-06-08 . EUR.

24 Rue Monnaie Vieille Espace Culturel Des Carmes

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Find this comedy in the hanging gardens of Carmes under the stars during the Tracnart festival.

Vea esta comedia en los jardines colgantes de Carmes bajo las estrellas durante el festival Tracnart.

Finden Sie diese Komödie in den hängenden Gärten der Carmes unter dem Sternenhimmel während des Festivals Tracnart.

