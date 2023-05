Atelier numérique : Découverte des réseaux sociaux 16 Boulevard Générale de Gaulle, 7 juin 2023, Montélimar.

De Facebook à Instagram en passant par TikTok, venez découvrir les différents réseaux sociaux existants. Un atelier découverte accessible aux grands débutants. Sur inscription auprès de la Médiathèque intercommunale..

2023-06-07 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-07 12:00:00. .

16 Boulevard Générale de Gaulle Médiathèque Intercommunale Maurice PIC

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



From Facebook to Instagram to TikTok, come and discover the different existing social networks. A discovery workshop accessible to complete beginners. On registration at the Intercommunal Media Library.

De Facebook a Instagram, pasando por TikTok, venga a descubrir las diferentes redes sociales existentes. Taller de iniciación para principiantes. Inscripción obligatoria en la Mediateca Intercomunal.

Von Facebook über Instagram bis hin zu TikTok: Lernen Sie die verschiedenen sozialen Netzwerke kennen, die es gibt. Ein Entdeckungsworkshop, der auch für absolute Anfänger geeignet ist. Mit Anmeldung bei der interkommunalen Mediathek.

Mise à jour le 2023-04-15 par Montélimar Tourisme Agglomération