Printemps des petites pousses – Découverte du snoezelen 16 Boulevard Générale de Gaulle, 7 juin 2023, Montélimar.

Activité vécue dans un espace spécialement aménagé, éclairé d’une lumière tamisée, bercé d’une musique douce, un espace dont le but est de recréer une ambiance agréable. Accès libre de 10 à 15 minutes par famille. De 0 à 3 ans accompagnés..

16 Boulevard Générale de Gaulle Médiathèque Intercommunale Maurice PIC

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



This activity takes place in a specially designed space, with soft lighting and gentle music. The goal is to create a pleasant atmosphere. Free access for 10 to 15 minutes per family. From 0 to 3 years old accompanied.

Esta actividad se realiza en un espacio especialmente diseñado, con iluminación tenue y música, para crear un ambiente agradable. Acceso gratuito de 10 a 15 minutos por familia. De 0 a 3 años acompañados.

Die Aktivität findet in einem speziell eingerichteten Raum statt, der mit gedämpftem Licht und sanfter Musik beleuchtet ist und in dem eine angenehme Atmosphäre geschaffen werden soll. Freier Zugang von 10 bis 15 Minuten pro Familie. Von 0 bis 3 Jahren in Begleitung.

