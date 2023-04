Printemps des p’tites pousses – Petit déjeuner signé 16 Boulevard Générale de Gaulle, 7 juin 2023, Montélimar.

Le temps d’un petit dèjeuner, une façon de s’initier à un autre mode de communication avec bébé….

2023-06-07 à ; fin : 2023-06-07 . .

16 Boulevard Générale de Gaulle Médiathèque Intercommunale Maurice PIC

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The time of a breakfast, a way to learn another way of communication with baby…

Una manera de aprender otra forma de comunicarse con el bebé…

Die Zeit des Frühstücks ist eine Möglichkeit, eine andere Art der Kommunikation mit dem Baby zu erlernen…

Mise à jour le 2023-04-15 par Montélimar Tourisme Agglomération