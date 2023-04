Printemps des p’tites pousses – Bébé bouquine Géant 16 Boulevard Générale de Gaulle, 3 juin 2023, Montélimar.

Lectures d’histoires et comptines pour les tout-petits pour les enfants de 3 ans et moins. Sur inscription auprès de la Médiathèque..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 . .

16 Boulevard Générale de Gaulle Médiathèque Intercommunale Maurice PIC

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Story readings and rhymes for toddlers for children 3 years and under. Upon registration at the Media Library.

Lecturas de cuentos y canciones infantiles para niños de hasta 3 años. Previa inscripción en la Mediateca.

Vorlesen von Geschichten und Reimen für Kleinkinder für Kinder ab 3 Jahren. Nach Anmeldung bei der Mediathek.

