Après midi des chiffres et des lettres 16 Boulevard Générale de Gaulle, 2 juin 2023, Montélimar.

Venez passer un après-midi convivial autour du jeu « Des chiffres et des lettres ». Animé par le Club Des Chiffres Et Des Lettres – Scrabbles de Montélimar..

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-02 . .

16 Boulevard Générale de Gaulle Médiathèque Intercommunale Maurice PIC

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come to spend a convivial afternoon around the game « Numbers and letters ». Animated by the Club Des Chiffres Et Des Lettres – Scrabbles of Montélimar.

Venga a pasar una tarde de convivencia en torno al juego « Des chiffres et des lettres ». Organizado por el Club Des Chiffres Et Des Lettres – Scrabbles de Montélimar.

Verbringen Sie einen geselligen Nachmittag rund um das Spiel « Des chiffres et des lettres » (Zahlen und Buchstaben). Moderiert vom Club Des Chiffres Et Des Lettres – Scrabbles de Montélimar.

Mise à jour le 2023-04-15 par Montélimar Tourisme Agglomération