Comédie « Le Caire Désert d’espion » 24 Rue Monnaie Vieille, 1 juin 2023, Montélimar.

Les secrets de l’affaire du Dieu Atoum dans une Egypte en eaux troubles où on n’y voyait pas grand chose..

2023-06-01 à ; fin : 2023-06-01 . EUR.

24 Rue Monnaie Vieille Espace Culturel Des Carmes

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The secrets of the affair of the God Atoum in an Egypt in troubled waters where we could not see much.

Los secretos del asunto del dios Atum en un Egipto en aguas turbulentas donde no se veía gran cosa.

Die Geheimnisse der Affäre um den Gott Atoum in einem Ägypten in unruhigen Gewässern, in denen man nicht viel sehen konnte.

