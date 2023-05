Atelier tricot’Thé 16 Boulevard Générale de Gaulle, 1 juin 2023, Montélimar.

Vous souhaitez essayer ou vous remettre au tricot ou au crochet ? Échanger vos trucs et astuces, ou transmettre votre savoir-faire ? Rejoignez-nous pour ce rendez-vous convivial et créatif. Apportez vos aiguilles, votre laine et votre bonne humeur !.

2023-06-01 à ; fin : 2023-06-01 . .

16 Boulevard Générale de Gaulle Médiathèque Intercommunale Maurice PIC

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Would you like to try knitting or crochet again? Share your tips and tricks, or pass on your know-how? Join us for this friendly and creative meeting. Bring your needles, your wool and your good mood!

¿Te gustaría volver a tejer o a hacer ganchillo? ¿Intercambiar sus trucos y consejos, o transmitir sus conocimientos? Únete a nosotros en este encuentro amistoso y creativo. ¡Trae tus agujas, tu lana y tu buen humor!

Möchten Sie das Stricken oder Häkeln ausprobieren oder wieder aufnehmen? Tipps und Tricks austauschen oder Ihr Wissen weitergeben? Begleiten Sie uns bei diesem geselligen und kreativen Treffen. Bringen Sie Ihre Nadeln, Ihre Wolle und Ihre gute Laune mit!

Mise à jour le 2023-04-15 par Montélimar Tourisme Agglomération