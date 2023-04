Exposition de l’atelier « Au plaisir de peindre » Place Emile Loubet Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Montélimar

Exposition de l’atelier « Au plaisir de peindre » Place Emile Loubet, 27 mai 2023, Montélimar. Découvrez les travaux artistiques réalisés par les pratiquants de l’atelier Au plaisir de peindre..

2023-05-27 à ; fin : 2023-06-04 . .

Place Emile Loubet Salle d’honneur – Mairie de Montélimar

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Discover the artistic works realized by the participants of the workshop Au plaisir de peindre. Descubra las obras artísticas realizadas por los participantes del taller Au plaisir de peindre. Entdecken Sie die künstlerischen Arbeiten, die von den Teilnehmern des Ateliers Au plaisir de peindre angefertigt wurden. Mise à jour le 2023-04-14 par Montélimar Tourisme Agglomération

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Montélimar Autres Lieu Place Emile Loubet Adresse Place Emile Loubet Salle d'honneur - Mairie de Montélimar Ville Montélimar Departement Drôme Lieu Ville Place Emile Loubet Montélimar

Place Emile Loubet Montélimar Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montelimar/

Exposition de l’atelier « Au plaisir de peindre » Place Emile Loubet 2023-05-27 was last modified: by Exposition de l’atelier « Au plaisir de peindre » Place Emile Loubet Place Emile Loubet 27 mai 2023 Place Emile Loubet Montélimar

Montélimar Drôme