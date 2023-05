Visite des fonds Alain Borne 16 Boulevard Générale de Gaulle, 27 mai 2023, Montélimar.

Depuis 1995, la médiathèque est dépositaire des archives du poète montilien (1915-1962). Un fond remarquable, riche de 1500 correspondances, de manuscrits et d’éditions originales, qui permet de découvrir la vie et l’oeuvre de ce poète majeur, méconnu..

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 . .

16 Boulevard Générale de Gaulle Médiathèque Intercommunale Maurice PIC

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Since 1995, the media library is the depository of the archives of the poet from Montili (1915-1962). A remarkable fund, rich of 1500 correspondences, manuscripts and original editions, which allows to discover the life and the work of this major poet, ignored.

Desde 1995, la mediateca es depositaria de los archivos del poeta de Montili (1915-1962). Una notable colección de 1500 cartas, manuscritos y primeras ediciones, que permite descubrir la vida y la obra de este poeta mayor y poco conocido.

Seit 1995 ist die Mediathek Verwahrerin des Archivs des Dichters aus Montilien (1915-1962). Ein bemerkenswerter Fundus, reich an 1500 Korrespondenzen, Manuskripten und Originalausgaben, der es ermöglicht, das Leben und Werk dieses bedeutenden, verkannten Dichters zu entdecken.

Mise à jour le 2023-04-28 par Montélimar Tourisme Agglomération