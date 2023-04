Festival Tracn ‘Art Comédie aux jardins Espace Culturel Des Carmes 24 Rue Monnaie Vieille, 26 mai 2023, Montélimar.

Dans les Jardins suspendus des Carmes de Montélimar, du 26 mai au 30 juin, la compagnie Trac n’Art présente son 9 -ème festival de théâtre « Comédie dans les jardins » qui promet des rires à foison..

2023-05-26 à ; fin : 2023-06-30 . EUR.

Espace Culturel Des Carmes 24 Rue Monnaie Vieille

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In the hanging gardens of the Carmes of Montélimar, from May 26 to June 30, the Trac n’Art company presents its 9th festival of theater « Comedy in the gardens » which promises to be full of laughter.

En los jardines colgantes de las Carmes de Montélimar, del 26 de mayo al 30 de junio, la compañía Trac n?Art presenta su 9º festival de teatro « Comedia en los jardines », que promete hacer reír.

In den Jardins suspendus des Carmes in Montélimar präsentiert die Theatergruppe Trac n?Art vom 26. Mai bis zum 30. Juni ihr neuntes Theaterfestival « Comédie dans les jardins », das jede Menge Lacher verspricht.

Mise à jour le 2023-04-14 par Montélimar Tourisme Agglomération