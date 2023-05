Présence(s) Photographie : Expositon « Les os en drache » 16 Boulevard Générale de Gaulle, 26 mai 2023, Montélimar.

Expositions de 24 photographies d’Emmanuelle Danoy avec des poésies de Lucie Lefauconnier, d’après le livre éponyme. «Les Os en Drache est un recueil à 4 mains..

2023-05-26 à ; fin : 2023-06-20 . .

16 Boulevard Générale de Gaulle Médiathèque Intercommunale Maurice PIC

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Exhibition of 24 photographs by Emmanuelle Danoy with poems by Lucie Lefauconnier, based on the eponymous book. « Les Os en Drache is a collection of 4 hands.

Exposición de 24 fotografías de Emmanuelle Danoy con poemas de Lucie Lefauconnier, basada en el libro del mismo nombre. les Os en Drache » es una colección de poemas escritos a 4 manos.

Ausstellungen von 24 Fotografien von Emmanuelle Danoy mit Gedichten von Lucie Lefauconnier, nach dem gleichnamigen Buch. « Les Os en Drache » ist eine vierhändige Sammlung.

Mise à jour le 2023-04-28 par Montélimar Tourisme Agglomération