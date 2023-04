Foire aux plantes 49 chemin de Villepré, 20 mai 2023, Montélimar.

La Ferme de Fanny vous ouvre ses portes et propose une foire aux plantes avec des plants de plantes aromatiques et médicinales ainsi que plantes potagères. Découvrez dans la boutique des produits à base de plantes comme de la confiture..

2023-05-20 à ; fin : 2023-05-21 . .

49 chemin de Villepré La Ferme de Fanny

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



La Ferme de Fanny opens its doors to you and proposes a plant fair with aromatic and medicinal plants as well as vegetable plants. Discover in the store products made from plants such as jam.

La Ferme de Fanny le abre sus puertas y le propone una feria de plantas aromáticas, medicinales y hortalizas. En la tienda podrá encontrar productos vegetales como mermelada.

La Ferme de Fanny öffnet ihre Türen und bietet eine Pflanzenmesse mit Pflanzen von Gewürz- und Heilpflanzen sowie Gemüsepflanzen. Entdecken Sie im Laden Produkte auf Pflanzenbasis wie Marmelade.

Mise à jour le 2023-04-21 par Montélimar Tourisme Agglomération