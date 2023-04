Semaine de l’alimentation : journée nutrition et pleine conscience : à l’écoute de mon corps pour manger mieux 1 avenue saint martin, 28 avril 2023, Montélimar.

La journée est axée autour d’une conférence pour les seniors animée par une diététicienne, sur la pleine conscience, un atelier-dégustation par une sophrologue pour expérimenter l’art de la dégustation, un atelier sur l’alimentation saine au quotidien..

2023-04-28 à ; fin : 2023-04-28 . EUR.

1 avenue saint martin Maison des services publics

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The day is centered around a conference for seniors led by a dietician, on mindfulness, a tasting workshop by a sophrologist to experience the art of tasting, a workshop on healthy eating in everyday life.

La jornada gira en torno a una conferencia para mayores a cargo de una dietista sobre mindfulness, un taller de cata a cargo de un sofrólogo para experimentar el arte de la degustación y un taller sobre alimentación sana en la vida cotidiana.

Im Mittelpunkt des Tages stehen ein von einer Ernährungsberaterin geleiteter Vortrag für Senioren über Achtsamkeit, ein von einer Sophrologin geleiteter Verkostungsworkshop, bei dem Sie die Kunst des Verkostens ausprobieren können, sowie ein Workshop über gesunde Ernährung im Alltag.

