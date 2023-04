Semaine drômoise de l’alimentation, 24 avril 2023, Montélimar.

La 1ère édition a pour thème « Santé et plaisir dans l’assiette de nos seniors » et pour objectif la mise en lumière de l’alimentation comme source de plaisir, comme facteur de préservation de sa santé et comme vecteur de lien social..

2023-04-24 à ; fin : 2023-04-30 . .

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The 1st edition has for theme « Health and pleasure in the plate of our seniors » and for objective the highlighting of the food as source of pleasure, as factor of preservation of its health and as vector of social link.

La 1ª edición tiene por tema « Salud y placer en el plato de nuestros mayores » y pretende poner de relieve la alimentación como fuente de placer, como factor de preservación de la salud y como vector de vínculos sociales.

Ausgabe steht unter dem Motto « Gesundheit und Genuss auf den Tellern unserer Senioren » und hat zum Ziel, die Ernährung als Quelle des Genusses, als Faktor zur Erhaltung der Gesundheit und als Vektor für soziale Bindungen hervorzuheben.

