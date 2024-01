Théâtre : Les femmes pardonnent mais n’oublient jamais Théâtre Emile Loubet Montélimar, vendredi 23 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23

fin : 2024-02-23

Ce soir, le chaud lapin devient la proie. C’est bien connu, les hommes ne mentent pas, c’est la vérité qui se trompe. Une seule règle entre Jeff et Sophie : ne plus se mentir! On ne devrait jamais promettre quelque chose qu’on n’est pas capable de tenir.

EUR.

