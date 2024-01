Soirée: huitres de Bretagne et fruits de mer au restaurant Le Pintemps Montélimar, vendredi 26 janvier 2024.

Soirée: huitres de Bretagne et fruits de mer au restaurant Le Pintemps Montélimar Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 19:00:00

fin : 2024-01-26

Nous sommes heureux de vous convier à notre prochaine soirée avec buffet et desserts. A savourer dans le cadre intime et chaleureux de l’une de nos deux salles de restaurant lumineuses et contemporaines.

8 chemin de la manche

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@hotelprintemps.com



L’événement Soirée: huitres de Bretagne et fruits de mer au restaurant Le Pintemps Montélimar a été mis à jour le 2024-01-15 par Montélimar Tourisme Agglomération