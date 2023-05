Exposition peintures et poteries Centre village, 13 mai 2023, Montélier.

Expo peinture et poterie proposée par l’Association « Arts et Culture ». Toutes les œuvres ont été faites par des artistes amateurs de Montélier et de Fauconnières. .

Le rendez-vous artistique en plein cœur du village.

2023-05-13 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-13 17:00:00. .

Centre village Place de l’Esplanade

Montélier 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Painting and pottery exhibition proposed by the Association « Arts et Culture ». All the works were made by amateur artists from Montélier and Fauconnières.

The artistic appointment in the heart of the village

Exposición de pintura y cerámica propuesta por la Asociación « Arts et Culture ». Todas las obras fueron realizadas por artistas aficionados de Montélier y Fauconnières.

Un acontecimiento artístico en el corazón del pueblo

Der Verein « Arts et Culture » veranstaltet eine Ausstellung über Malerei und Töpferei. Alle Werke wurden von Amateurkünstlern aus Montélier und Fauconnières angefertigt.

Der Kunsttreff im Herzen des Dorfes

Mise à jour le 2023-04-20 par Valence Romans Tourisme