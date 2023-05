14ème édition des Nuits de l’Orangerie: LADANIVA Domaine du Château, 7 juillet 2023, .

Ladaniva (du nom d’un 4×4 russe commercialisé dans toute l’Europe de l’est depuis la guerre froide) est un duo fondé fin 2019 par la chanteuse arménienne Jacqueline Baghdasaryan et le trompettiste touche à tout français Louis Thomas..

2023-07-07 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-07 . .

Domaine du Château L’Orangerie

Montéléger 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Ladaniva (named after a Russian 4×4 marketed throughout Eastern Europe since the Cold War) is a duo founded in late 2019 by the Armenian singer Jacqueline Baghdasaryan and the French trumpeter Louis Thomas.

Ladaniva (llamado así por un 4×4 ruso comercializado en toda Europa del Este desde la Guerra Fría) es un dúo fundado a finales de 2019 por la cantante armenia Jacqueline Baghdasaryan y el trompetista francés Louis Thomas.

Ladaniva (benannt nach einem russischen 4×4, das seit dem Kalten Krieg in ganz Osteuropa vertrieben wurde) ist ein Duo, das Ende 2019 von der armenischen Sängerin Jacqueline Baghdasaryan und dem französischen Allround-Trompeter Louis Thomas gegründet wurde.

