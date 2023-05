14ème édition des Nuits de l’Orangerie Domaine du Château, 5 juillet 2023, Montéléger.

Cette 14e édition donne la place à des artistes qui nous viennent d’Italie, de Belgique, du Maroc et d’Amérique ! Et cette année si l’on voulait donner un qualificatif commun à toutes ces soirées, ce serait celui de la FÊTE !.

2023-07-05 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-07 . .

Domaine du Château L’Orangerie

Montéléger 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



This 14th edition gives place to artists from Italy, Belgium, Morocco and America! And this year if we wanted to give a common qualifier to all these evenings, it would be that of the PARTY!

Esta 14ª edición contará con artistas de Italia, Bélgica, Marruecos y América Y este año, si quisiéramos dar un calificativo común a todas estas veladas, ¡sería el de FIESTA!

Diese 14. Ausgabe bietet Platz für Künstler aus Italien, Belgien, Marokko und Amerika! Und wenn man dieses Jahr ein gemeinsames Wort für all diese Abende finden wollte, dann wäre es FEST!

Mise à jour le 2023-04-27 par Valence Romans Tourisme