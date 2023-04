Immersion nocturne au Parc départemental de Lorient – Fête de la Nature D261, 27 mai 2023, Montéléger.

Tous ensemble pour célébrer la nature au Parc départemental de Lorient à travers une immersion nocturne du parc.



Stands de découverte et observation de la faune… Un moment de détente en famille ou entre amis à partager avec des passionnés de nature !.

2023-05-27 à 19:00:00 ; fin : 2023-05-27 00:00:00. .

D261 Parc de Lorient

Montéléger 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



All together to celebrate nature at the Lorient Departmental Park through a night immersion of the park.



Discovery stands and wildlife observation… A moment of relaxation with family or friends to share with nature lovers!

Todos juntos para celebrar la naturaleza en el Parque Departamental de Lorient mediante una inmersión nocturna en el parque.



Puestos de descubrimiento y observación de la fauna… ¡Un momento de relajación en familia o entre amigos para compartir con los amantes de la naturaleza!

Alle zusammen feiern die Natur im Parc départemental de Lorient durch ein nächtliches Eintauchen in den Park.



Stände zum Entdecken und Beobachten der Tierwelt… Ein entspannender Moment mit der Familie oder mit Freunden, den Sie mit Naturliebhabern teilen können!

Mise à jour le 2023-04-11 par Valence Romans Tourisme