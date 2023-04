Festival Bach en Combrailles – Récital Église, 9 août 2023, Montel-de-Gelat.

Jean-Luc Ho, Variations Goldberg. Le Festival réunit désormais chaque année 5000 festivaliers pour 25 événements par édition, devenant aujourd’hui le festival de référence en France..

2023-08-09 à 16:00:00 ; fin : 2023-08-09 17:30:00. .

Église

Montel-de-Gelat 63380 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



Jean-Luc Ho, Goldberg Variations. The Festival now gathers every year 5000 festival-goers for 25 events per edition, becoming today the reference festival in France.

Jean-Luc Ho, Variaciones Goldberg. En la actualidad, el Festival reúne cada año a 5.000 festivaleros en 25 eventos por edición, convirtiéndose en la actualidad en el festival de referencia en Francia.

Jean-Luc Ho, Goldberg-Variationen. Das Festival vereint mittlerweile jedes Jahr 5000 Festivalbesucher bei 25 Veranstaltungen pro Ausgabe und ist heute das Referenzfestival in Frankreich.

